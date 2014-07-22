Презентация спортивного " На батуте"

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Закрыт8 заявок146 просмотров

Презентация объемом окло 12-15 слайдов.

Требования:

-единая концепция оформления (фон, шрифт)

Логотип: Шрифт , цвет

Логотип и информация по презентации https://yadi.sk/d/j5U45AHZZNAVt

11 лет назад
sham83
Шамиль 
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров