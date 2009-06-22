На Java написан конвертор Excel-документов в xml с использованием POI и Oracle, надо разобраться в формате (возможно потребуется почитать документацию и поразбираться в базе) и добавить новую функциональность. оплата по факту выполения работы, пишите на ...
Alexa toolbar rank повысить
Программа должна уметь подымать РАНК у Алексы.
Можно под прокси.
Жду предложений
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