Доработка программы

Сайт yad2.co.il Категория Авто https://www.yad2.co.il/vehicles/private-cars Задача такова- видеть только новые объявления Интересует инструмент для сортировки объявлений по дате первого размещения На сайте есть сортировка по дате, но она включает в себя также обновленные объявления, то есть в шапке могут находиться старые объявления. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа используется для прозвона номеров.
Принцип работы программы:
1. Звонок к клиенту
2. Информирование его (голосовая вставка)
3. Просьба нажать на определенную кнопку для перевода на оператора
4. При нажатии, соединяет с оператором
Необходимо сделать:
1. Звонок к клиенту
2. При взятии телефона клиентом, сразу должен идти звонок на оператора
3. Оставить возможность голосовой вставки (то есть пока идет вызов к оператору, абонент может слушать информацию)
Программа: http://autoringup.ru/skachat/
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