Сортировка объявлений по дате размещения yad2.co.il

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Сайт yad2.co.il

Категория Авто https://www.yad2.co.il/vehicles/private-cars

Задача такова- видеть только новые объявления

Интересует инструмент для сортировки объявлений по дате первого размещения

На сайте есть сортировка по дате, но она включает в себя также обновленные объявления, то есть в шапке могут находиться старые объявления.

Спасибо

5 лет назад
Germanas1
42 годаИзраиль
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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