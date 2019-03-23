Виртуальный прибор в программе LabView

1) чтобы он выдавал нужную инфо соответствующим сотрудникам 2) чтобы он вел статистику сколько кого чему обучилось 3) обучение должно быть с оплатой через агрегатор чтобы знания ценились и не забывались бек-энд на php бюджет $150 и выше расчет только ...