Требуется создание системы "мини баннеров" на движок IPB. Обязательное условие, хорошее знание IPB.
Форма с расчетами в Excel (забить формулы)
Имеется один торговый счет, на который инвесторы могут вводить деньги и выводить. Счетом управляет человек, который за торговлю получает 40% от прибыли инвесторов. Если счет не растет, а уменьшается, то управляющий в минус не уходит, а теряют инвесторы пропорционально их долям на счете.
Необходимо разработать форму Excel, в которую можно вводить:
1. Ежедневное состояние торгового счета.
2. Периодические суммы вводимые/выводимые инвесторами.
3. Периодические суммы выводимые управляющим.
При этом должны автоматически расчитываться:
1. Доля (процент) каждого инвестора, после каждой операции ввода/вывода средств.
2. Текущий капитал каждого инвестора.
3. Количество средств, начисленных управляющему (ожидающих вывода).
Формулы, должны работать для N-количества инвесторов, известного изначально.
Также должны производиться правильные расчеты в ситуации:
Единственный инвестор положил 100 р. на счет, управляющий убыточно поторговал и в результате счет стал равен 90 р. (-10%) Инвестор вывел 50 р. и на счете осталось всего 40 р. Чтобы управляющий вновь начал получать доход с прибыли инвестора, он должен отторговать ранее потерянные 10 %, т.е. прибыль управляющему начнет начисляться тогда, когда счет превысит 44 р.
Выбранный исполнитель
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