Форма с расчетами в Excel (забить формулы)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки286 просмотров

Имеется один торговый счет, на который инвесторы могут вводить деньги и выводить. Счетом управляет человек, который за торговлю получает 40% от прибыли инвесторов. Если счет не растет, а уменьшается, то управляющий в минус не уходит, а теряют инвесторы пропорционально их долям на счете.

Необходимо разработать форму Excel, в которую можно вводить:

1. Ежедневное состояние торгового счета.

2. Периодические суммы вводимые/выводимые инвесторами.

3. Периодические суммы выводимые управляющим.

При этом должны автоматически расчитываться:

1. Доля (процент) каждого инвестора, после каждой операции ввода/вывода средств.

2. Текущий капитал каждого инвестора.

3. Количество средств, начисленных управляющему (ожидающих вывода).

Формулы, должны работать для N-количества инвесторов, известного изначально.

Также должны производиться правильные расчеты в ситуации:

Единственный инвестор положил 100 р. на счет, управляющий убыточно поторговал и в результате счет стал равен 90 р. (-10%) Инвестор вывел 50 р. и на счете осталось всего 40 р. Чтобы управляющий вновь начал получать доход с прибыли инвестора, он должен отторговать ранее потерянные 10 %, т.е. прибыль управляющему начнет начисляться тогда, когда счет превысит 44 р.

11 лет назад
Poddubskiy
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

Gamlex
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$35
3 дня
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Хороший заказчик, приятный в общении человек. Призываю к работе с ним.

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Gamlex
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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