Транслятор RSS в группу ВК

Требуется скрипт на РНР, который по крону забирает XML, сохраняет сообщения из него, затем с рандомной паузой публикует их на стене группы через аккаунт администратора.

- скрипт должен обходиться без БД

- пауза должна быть рандомной в пределах от 20 до 120 секунд.

- из сообщения забираются: title и description.

- обязателен простой контроль уникальности постов, забираемых из RSS

Пишите бюджет. Предоплата возможна для фрилансеров с опытом и отзывами.