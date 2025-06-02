Требуется разработать трейлер для компьютерной игры на платформе C++. Игра представляет собой слешер с 3D-графикой. Учитывайте сжатые сроки и ограниченный бюджет при выполнении заказа.
Накрутка ТТ
требуется комбайн для накрута просмотров,лайков,коментов в ТТ. аккаунты формата логин/пароль есть готовые. предлагайте варианты реализации,цену и сроки выполнения.
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