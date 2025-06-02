Требуется разработка лаунчера для армянского САМП проекта с функцией автозагрузки и снятием лимита на машины и скины. Возможен вариант использования другого лаунчера в качестве основы, при этом важно, чтобы конечный продукт не имел ничего общего с оригиналом. Обсуждение цены обязательно.