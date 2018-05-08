Написать программку для заливки статей на сайт

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки286 просмотров
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Задача такая. Есть 200 файлов, таких, как в приаттаченном примере. Мне надо заливать такие статьи в админку  

Каждую - под своим логином и паролем (писали разные авторы)

6 лет назад
IPlatonova
49 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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