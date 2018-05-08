Программа для проверки контактов iMessage

Необходимо на C# разработать утилиту, которая работала бы в сервисном режиме, и парсила бы информацию по лайв событию с заданной БК. Парсинг данных для инфографики. Передавать по матчу: Id матча; Название вида спорта; Название чемпионата; Название команды или ФИО игрока 1; Название ...
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Здравствуйте. Я ищу разработчика, который может создать приложение для Mac OS проверяющее наличие контактов в iMessage.
Приложение НЕ должно работать на AppleScript. Вы можете использовать Charles/mitmproxy или аналог чтобы перехватывать входящий трафик iMessage, анализировать его и выделять из трафика необходимые номера.
Если вы в состоянии реализовать этот проект, напишите оценочную стоимость проекта, срок разработки, язык и принцип работы программы.
Это краткое описание - пожалуйста, свяжитесь со мной, если вы заинтересованы. Обсудим подробнее.
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