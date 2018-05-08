Программа для проверки контактов iMessage

Здравствуйте. Я ищу разработчика, который может создать приложение для Mac OS проверяющее наличие контактов в iMessage.

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Приложение НЕ должно работать на AppleScript. Вы можете использовать Charles/mitmproxy или аналог чтобы перехватывать входящий трафик iMessage, анализировать его и выделять из трафика необходимые номера.

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Если вы в состоянии реализовать этот проект, напишите оценочную стоимость проекта, срок разработки, язык и принцип работы программы.

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Это краткое описание - пожалуйста, свяжитесь со мной, если вы заинтересованы. Обсудим подробнее.