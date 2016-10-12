Написать программу для копирования папок

есть папка в которой лежат подпапки, в этих подпапках файлы, они нас не интересуют, интересуют только подпапки. При нажатии некого обзора мы выбираем папку, прога считывает название подпапок, потом из указанного места прога копирует папки, имена которых соответствуют выбранным подпапкам с хранящимися в ней файлами в другое место