Написать программу для копирования папок

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есть папка в которой лежат подпапки, в этих подпапках файлы, они нас не интересуют, интересуют только подпапки. При нажатии некого обзора мы выбираем папку, прога считывает название подпапок, потом из указанного места прога копирует папки, имена которых соответствуют выбранным подпапкам с хранящимися в ней файлами в другое место

7 лет назад
optimist123
Роман 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
SHEPherd1974
Евгений 
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Очень хороший коммуникабельный исполнитель. Задача решена. Рекомендую.
Потребовалось уточнение задания. Оплата получена с небольшой задержкой, но в большем чем договаривались объеме!
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