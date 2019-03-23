Написать торговое ПО для биржи

Нужно написать торгового робота работающего по не сложномуалгоритму для спортивной биржи. Робот с начала парсит данные с определенного

сайта исходя из настроек пользователя, далее находит котировки с нужными

параметрами, переходит на другой сайт и закупает эти котировки там. Плюс

ведение статистики. Просьба обращаться только людей имеющих опыт написания

подобного рода софта. Так же вполне вероятно нужна будет дальнейшая поддержка

по продукту(доработка и прочее, за отдельную плату). Все подробности обсудим в

личной беседе.