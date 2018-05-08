Программа для сбора информации с Binance и Bittrex через websocket api

Здравствуйте. Я ищу разработчика, который может создать приложение для Mac OS проверяющее наличие контактов в iMessage. ​ Приложение НЕ должно работать на AppleScript. Вы можете использовать Charles/mitmproxy или аналог чтобы перехватывать входящий трафик iMessage, анализировать его и ...