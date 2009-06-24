Программа по учёту клиентов. Медицина.

Здравствуйте!

В этом Проекте, я готов рассмотреть исключительно готовое (!) решение. Если Вы уже сталкивались с решением подобной задачи и имеете готовый продукт. Пожалуйста дайте к нему доступ. Создавать "с нуля" и "под нас" в этом Проекте не требуется.

Для медицинского учреждения, нужна программа учёта клиентов. Первый звонок, регистрация, печать договора, назначение процедур, лечащий врач, тайм менеджер для лечащего врача, напоминание о перезвоне клиенту и так далее.

Конечно, мы попросим внести некоторые правки по уже готовому решению. Спасибо.