Программа висит в трее, и записывает в файл свободного формата время входа/выхода в учетную запись windows XP. При нажатии на иконку в трее открывается интерфейс программы, где показывается таблица (где ряд - дата) с суммарным ...
Программа по учёту клиентов. Медицина.
Здравствуйте!
В этом Проекте, я готов рассмотреть исключительно готовое (!) решение. Если Вы уже сталкивались с решением подобной задачи и имеете готовый продукт. Пожалуйста дайте к нему доступ. Создавать "с нуля" и "под нас" в этом Проекте не требуется.
Для медицинского учреждения, нужна программа учёта клиентов. Первый звонок, регистрация, печать договора, назначение процедур, лечащий врач, тайм менеджер для лечащего врача, напоминание о перезвоне клиенту и так далее.
Конечно, мы попросим внести некоторые правки по уже готовому решению. Спасибо.
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