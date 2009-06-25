Программа, логгирующая время лог/ина-аута в WinXP

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен8 заявок242 просмотра

Программа висит в трее, и записывает в файл свободного формата время входа/выхода в учетную запись windows XP. При нажатии на иконку в трее открывается интерфейс программы, где показывается таблица (где ряд - дата) с суммарным временем, когда учетная запись была активна. Таблица состоит из след. колонок дата :: часы в интервале (6.00-12.00), (12.00-15.00), (15.00-20.00), (20.00-24.00), (00.00-6.00), суммарное время за дату. Итого 7 колонок, предусмотреть возможность сортировки. При нажатии на "свернуть" программа сворачивается в трей, "закрыть" - закрывается. Использует иконку icon.ico из своей директории, если он есть, и дефолтную, если её нет.

$10, торг.

16 лет назад
1982587
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

limonof
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
EASoft
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Программу реализовал за 1 день, учел все мои пожелания.
Четкое задание, мгновенная оплата. Очень доволен сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

limonof
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
EASoft
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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