Программа, логгирующая время лог/ина-аута в WinXP

Программа висит в трее, и записывает в файл свободного формата время входа/выхода в учетную запись windows XP. При нажатии на иконку в трее открывается интерфейс программы, где показывается таблица (где ряд - дата) с суммарным временем, когда учетная запись была активна. Таблица состоит из след. колонок дата :: часы в интервале (6.00-12.00), (12.00-15.00), (15.00-20.00), (20.00-24.00), (00.00-6.00), суммарное время за дату. Итого 7 колонок, предусмотреть возможность сортировки. При нажатии на "свернуть" программа сворачивается в трей, "закрыть" - закрывается. Использует иконку icon.ico из своей директории, если он есть, и дефолтную, если её нет.

$10, торг.