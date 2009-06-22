Разработка МИС

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Закрыт34 заявки467 просмотров

Ищу соисполнителей по разработке медицинской информационной системы, имеется задел.

16 лет назад
akafrench
Француз 
58 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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