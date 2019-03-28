Простенький редактор картинок на C#

Создать новый проект Winforms, C#

Смысл такой: пользователь открывает картинку (типовые расширения png, ipg, bmp), рисует на ней, а потом сохраняет.

Нужен такой функционал:

1. Добавление текстового блока с возможностью:

- изменять размер, просто захватив мышкой за край блока

- изменять цвет текста

- перемещать блок в другое место

2. Добавление стрелки с возможностью (стрелка - это линия, но с треугольником во второй точке):

- изменять толщину стрелки

- изменять цвет стрелки

- перемещать стрелку в другое место

- изменять стрелку, перемещая начальную или конечную точку

3. Добавление линии с возможностью:

- изменять толщину линии

- изменять цвет линии

- перемещать линию в другое место

- изменять линию, перемещая начальную или конечную точку

4. Инструмент "Перо":

- рисовать произвольный объект при нажатой левой кнопки мышки (как "карандаш" в фотошопе)

- изменять толщину пера

- изменять цвет нарисованного объекта

- перемещать нарисованный объект в другое место

5. Инструмент "Прямоугольник":

- изменять размер нарисованного объекта

- изменять цвет

- перемещать нарисованный объект

6. На главной форме должна быть кнопка "Сделать скриншот". После нажатия на нее окно программы должно быть свернуто и курсор мышки должен быть изменен на "Перекрестие". После этого пользователь указывает область, делается скриншот указанной области, сохраняется на диск, вновь разворачивается главное окно программы и новый скриншот открывается для редактирования.

7. Кнопка "Удалить" удаляет выбранный объект

Для понимания можно посмотреть похожий функционал в программе "Редактор скриншотов в Яндекс.Диске"

Дизайн не интересует, нужен только функционал. См. файл во вложении