Простенький редактор картинок на C#

Прикладное ПОЗавершен4 заявки190 просмотров
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Смысл такой: пользователь открывает картинку (типовые расширения png, ipg, bmp), рисует на ней, а потом сохраняет.

Нужен такой функционал:

1. Добавление текстового блока с возможностью:

      - изменять размер, просто захватив мышкой за край блока 

      - изменять цвет текста

      - перемещать блок в другое место

2. Добавление стрелки с возможностью (стрелка - это линия, но с треугольником во второй точке):

      - изменять толщину стрелки

      - изменять цвет стрелки

      - перемещать стрелку в другое место

      - изменять стрелку, перемещая начальную или конечную точку

3. Добавление линии с возможностью:

      - изменять толщину линии

      - изменять цвет линии

      - перемещать линию в другое место

      - изменять линию, перемещая начальную или конечную точку

4. Инструмент "Перо":

      - рисовать произвольный объект при нажатой левой кнопки мышки (как "карандаш" в фотошопе)

      - изменять толщину пера

      - изменять цвет нарисованного объекта

      - перемещать нарисованный объект в другое место

5. Инструмент "Прямоугольник":

      - изменять размер нарисованного объекта

      - изменять цвет

      - перемещать нарисованный объект

6. На главной форме должна быть кнопка "Сделать скриншот". После нажатия на нее окно программы должно быть свернуто и курсор мышки должен быть изменен на "Перекрестие". После этого пользователь указывает область, делается скриншот указанной области, сохраняется на диск, вновь разворачивается главное окно программы и новый скриншот открывается для редактирования. 

7. Кнопка "Удалить" удаляет выбранный объект

Для понимания можно посмотреть похожий функционал в программе "Редактор скриншотов в Яндекс.Диске"

Дизайн не интересует, нужен только функционал. См. файл во вложении

5 лет назад
MaxProfitPro
Андрей 
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
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BDEsoft
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
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5 лет назад
$20
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