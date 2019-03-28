Простенький редактор картинок на C#

Нужно написать торгового робота работающего по не сложномуалгоритму для спортивной биржи. Робот с начала парсит данные с определенного сайта исходя из настроек пользователя, далее находит котировки с нужными параметрами, переходит на другой сайт и закупает эти котировки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать новый проект Winforms, C#
Смысл такой: пользователь открывает картинку (типовые расширения png, ipg, bmp), рисует на ней, а потом сохраняет.
Нужен такой функционал:
1. Добавление текстового блока с возможностью:
- изменять размер, просто захватив мышкой за край блока
- изменять цвет текста
- перемещать блок в другое место
2. Добавление стрелки с возможностью (стрелка - это линия, но с треугольником во второй точке):
- изменять толщину стрелки
- изменять цвет стрелки
- перемещать стрелку в другое место
- изменять стрелку, перемещая начальную или конечную точку
3. Добавление линии с возможностью:
- изменять толщину линии
- изменять цвет линии
- перемещать линию в другое место
- изменять линию, перемещая начальную или конечную точку
4. Инструмент "Перо":
- рисовать произвольный объект при нажатой левой кнопки мышки (как "карандаш" в фотошопе)
- изменять толщину пера
- изменять цвет нарисованного объекта
- перемещать нарисованный объект в другое место
5. Инструмент "Прямоугольник":
- изменять размер нарисованного объекта
- изменять цвет
- перемещать нарисованный объект
6. На главной форме должна быть кнопка "Сделать скриншот". После нажатия на нее окно программы должно быть свернуто и курсор мышки должен быть изменен на "Перекрестие". После этого пользователь указывает область, делается скриншот указанной области, сохраняется на диск, вновь разворачивается главное окно программы и новый скриншот открывается для редактирования.
7. Кнопка "Удалить" удаляет выбранный объект
Для понимания можно посмотреть похожий функционал в программе "Редактор скриншотов в Яндекс.Диске"
Дизайн не интересует, нужен только функционал. См. файл во вложении
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