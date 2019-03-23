Raspberry pi сканирование 2D штрих-кодов в базу

Сайт yad2.co.il Категория Авто https://www.yad2.co.il/vehicles/private-cars Задача такова- видеть только новые объявления Интересует инструмент для сортировки объявлений по дате первого размещения На сайте есть сортировка по дате, но она включает в себя также обновленные объявления, то есть в шапке могут находиться старые объявления. Спасибо