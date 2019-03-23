Raspberry pi сканирование 2D штрих-кодов в базу

Нужно написать торгового робота работающего по не сложномуалгоритму для спортивной биржи. Робот с начала парсит данные с определенного сайта исходя из настроек пользователя, далее находит котировки с нужными параметрами, переходит на другой сайт и закупает эти котировки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
К raspberry pi подключается сканер, который сканирует 2d barcode и сохраняет в базу mysql/mariadb.
Но так штрих коды могут быть разные, нужен конфигуратор-парсера (либо конфигуратор-парсера шаблонов распознанных данных) которые будет раскладывать нужные данные из штрих-кодов в таблицу базы данных.
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