Разработать алгоритм построения натальной карты и ее толкования

Прикладное ПООткрыт2 заявки102 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разрабатываем сервис для построения и расшифровки натальных карт. Нужно разработать

  1. Построение и ОБЩЕЕ толкование натальной карты

  2. Построение и толкование натальной карты по выбранному периоду: на день, месяц, год.

Будет очень уместно использовать неиронки для выдачи результата.

Более подробное описание с ТЗ ниже

10 дней назад
Роман
Беларусь
10 дней в сервисе
Был
10 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Заявки фрилансеров
Павел
20 лет
10 месяцев в сервисе
Был
3 дня назад
3 дня назад
Георгий
29 лет
4 года в сервисе
онлайн
7 отзывов
10 дней назад
  • Похожие заказы

  • Програмування RStudio

    Побудова нейронных мереж для классификации табличных данных та оцінка їх якості . Feature selection Класифікації

    Базы данных2 заявки
    Открыт
    15 дней назад

  • Написать запрос к MySQL, выборка и группировка

    В результате выполнения запроса необходимо получить информацию о товарах с одинаковыми ценами и просуммированным количеством, а также товары с более высокой ценой, но при условии, если более дешевый товар представлен в количестве меньше 4х штук. ...

    MySQL
    Базы данных1 заявка
    Открыт
    18 дней назад

  • Парсинг бази даних

    $300

    Потрібно виконати парсинг данних учасників заходу, доступ до якого відкритий через реєстрацію мобільного додатку Необхідна інформація щодо учасників: Ім'я, Прізвище, Локація, Назва компанії, Посада, Інтереси

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    17 дней назад

  • Диаграмму, которая будет меняться в зависимости от ввода новых данных

    $25

    Необходимо статичную версию этой диаграммы превратить в автоматическую. Вводим данные по увеличению прибыли-показатели меняются местами автоматически, на первое место выходит человек с наибольшей прибылью. Также крайне важно оставить цвета и детали такими же, вплоть до ...

    Базы данных4 заявки
    Открыт
    19 дней назад

  • Электронный дневник

    Есть готовый проект электронного дневника на codeigniter. Не хватает нескольких функций для определенных нужд. Требуется доработать.

    Базы данных1 заявка
    Закрытнет даты

  • Разработка базы данных PostgreSQL

    Нужно сделать задания для университета, создать базу данных гостиницы которая будет иметь 3 ограничения, два представления(обновляемое и не обновляемое), 3 процедуры(одна с входными и выходными параметрами, процедуры с курсором и процедуры которые вызывают другие хранимые ...

    PostgreSQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    6 дней назад