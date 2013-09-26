Утилита бэкапа на Delphi

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Требуется разработать утилиту бэкапа в среде Delphi XE3/4/5 (с исходниками).
Утилита должна:
- делать бэкап файлов/папок (с опцией Volume Shadow Copy)
- сохранять бэкап в локальные/сетевые папки и на FTP
- шифровать файлы бэкапа
- архивировать ZIP (включая архивы более 2GB)
- делать несколько версий бэкапа
- восстанавливать данные из бэкапа
- иметь свой планировщик задач
- вести лог
- иметь возможность создавать несколько задач
- иметь возможность создавать списки файлов/папок для одной задачи
Утилита должна состоять из компонентов:
- UI для настройки
- service, с возможностю запуска от имени системы или определенного юзера
- (возможно) отдельно DLL (сам движок утилиты), с которым работает UI, и который запускается из service
- инсталлятор
Дополнительные требования:
- работа под Windows XP, 2003, Vista, 2008, Windows 7, Windows 8; 32 и 64 бит
- не использовать сторонние коммерческие библиотеки
Реализацию можно подсмотреть тут http://www.cobian.se/cobianbackup.htm
ВАЖНО!!! Все исходники должны быть подробно закомментированы. Структура проекта должна быть организована максимально удобно и понятно.
Предоплату не просить до тех пор, пока не будет продемонстрирована часть выполненой работы.
Оптимально будет разбить работу на этапы. За каждый выполненый этап буду перечислять деньги.
На почту, в скайп, по телефону не ломиться - не отвечу. Все вопросы только в приват или в заявках.
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