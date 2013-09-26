Утилита бэкапа на Delphi

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки262 просмотра
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Требуется разработать утилиту бэкапа в среде Delphi XE3/4/5 (с исходниками).

Утилита должна:

- делать бэкап файлов/папок (с опцией Volume Shadow Copy)

- сохранять бэкап в локальные/сетевые папки и на FTP

- шифровать файлы бэкапа

- архивировать ZIP (включая архивы более 2GB)

- делать несколько версий бэкапа

- восстанавливать данные из бэкапа

- иметь свой планировщик задач

- вести лог

- иметь возможность создавать несколько задач

- иметь возможность создавать списки файлов/папок для одной задачи

Утилита должна состоять из компонентов:

- UI для настройки

- service, с возможностю запуска от имени системы или определенного юзера

- (возможно) отдельно DLL (сам движок утилиты), с которым работает UI, и который запускается из service

- инсталлятор

Дополнительные требования:

- работа под Windows XP, 2003, Vista, 2008, Windows 7, Windows 8; 32 и 64 бит

- не использовать сторонние коммерческие библиотеки

Реализацию можно подсмотреть тут http://www.cobian.se/cobianbackup.htm

ВАЖНО!!! Все исходники должны быть подробно закомментированы. Структура проекта должна быть организована максимально удобно и понятно.

Предоплату не просить до тех пор, пока не будет продемонстрирована часть выполненой работы.

Оптимально будет разбить работу на этапы. За каждый выполненый этап буду перечислять деньги.

На почту, в скайп, по телефону не ломиться - не отвечу. Все вопросы только в приват или в заявках.

Delphi
10 лет назад
mmseproj
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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