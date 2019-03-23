Выгрузка данных из оригинальных автокаталогов

Нужно написать торгового робота работающего по не сложномуалгоритму для спортивной биржи. Робот с начала парсит данные с определенного сайта исходя из настроек пользователя, далее находит котировки с нужными параметрами, переходит на другой сайт и закупает эти котировки ...
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Нужна выгрузка данных из Dialogys и ELSA. Данные для выгрузки, - ремонт узла - нормы времени ремонта, работы(список) по ремонту, список запчастей для ремонта, список спец инструмента для ремонта. Поскольку эти данные прикреплены к определенной марке, модели и модификации автомобиля они должны структурироваться отталкиваясь именно от этих данных, то есть марка->модель->модификация->ремонт узла->норма времени->список работ->список запчастей для ремонта->список спец инструмента
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