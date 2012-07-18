Настройка и консультация по браузерам

ICQ 76600000

SKYPE illusionmgs

Добрый день

Требуется гибкая настройка последней версии браузера firefox 12 и выше

Я привык работать в 3,6,8 версии лисы..но к сожалению, очень много функций работают в последнем фф по-другому и нарушают мою работу

Задача - сделать так, чтобы работа необходимых мне функций в новом фф не отличалась от старого ( уверен, это возможно)

Всё покажу по TEAM VIEWER - тут проще показать, чем написать -что не работает в новой версии