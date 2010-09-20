Здравствуйте!

Необходимо настроить импорт товаров из 1с на сайт (bitrix), а именно:

1. базовая цена должна правильно прописываться в карточку товара

2. шаблон импортируемых товаров должен соответствовать имеющемуся на сайте(карточка товара и категории товаров)

3. убрать задвоенную категорию, товары из нее перекинуть в созданную ранее и настроить дальнейший импорт именно в нее

4. проверить настройки импорта в целом

можете взяться за работу?

если да, то какие сроки, стоимость?

из предыстории

сайт прекрасно работал, до изменения дизайна

возможно при редактировании дизайна что-то сбилось в настройках

не думаю что там нужно колдовать с кодом