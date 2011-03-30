Требуется рекламст (можно удаленный)

Приветствую всех пользователей биржи Веблансер! Для сайта http://autotuni.ru требуется ньюсмейкер для добавления фотографий в фотогалерею сайта. Пример добавления фото: http://autotuni.ru/foto/384-bizzarrini-p538-barchetta.html CMS DataLife Engine. Что именно требуется: 1. Скачивать 9 фотографий одного автомобиля с сайта, адрес которого я вам скажу. 2. Стирать ...
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