Писать продающие тексты для психолога

$5
Продающие текстыОткрыт32 заявки164 просмотра
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Нужен человек, который может писать продающие тексты для психолога, также статьи на темы и будет большим плюсом если может делать видео ( с продающим текстом)

я бы предпочла указать стоимость каждой статьи отдельно, учитывайте это в описании плиз.

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