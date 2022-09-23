Ищем копирайтеров для составления технических вопросов к вакансиям разработчиков. Работа с текстами на английском, преимущественно в области web и мобильной разработки. Предоставляется инструктаж и обучение. Тестовая задача включает обработку 20 вакансий. Укажите слово 'Апельсин' в начале отклика.
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Что нужно от вас: вы размещаете объявление на авито по данным что я предоставлю и указываете мой номер телефона для этого обьявления.
Если спустя месяц обьявление находится у вас в размещении, то оплачиваю вам повторно. С моей стороны быстрая проверка и отзыв спустя неделю размещения.
Заявки фрилансеров
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