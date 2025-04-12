Ищем трейдеров-стажеров для обучения и развития в сфере трейдинга. Обязанности включают участие в обучающих программах, анализ рынков и ведение отчетности. Предлагаем бесплатное обучение, гибкий график и возможность удаленной работы. Преимущества: базовые знания финансовых рынков, ответственность и готовность к обучению.
Ассистент Трейдера
CryptoNest — динамичная компания в сфере рыночной торговли и трейдинга, ищем Ассистента Трейдера для работы в команде профессионалов. Если ты хочешь развиваться в мире финансов и трейдинга, присоединяйся к нам!
Обязанности:
Поддержка трейдера в выполнении сделок.
Анализ финансовых рынков.
Работа с торговыми платформами.
Мониторинг торговых сигналов и выполнение операций по указанию трейдера.
Требования к кандидатам:
Желание развиваться в трейдинге.
Внимательность, ответственность.
Опыт не требуется — у вас будет обучение с ментором.
Что мы предлагаем вам?
Обучение от опытных трейдеров.
Гибкий удаленный график работы (несколько часов в день).
Конкурентная заработная плата.
Оплата уже с первого работы с ментором.
Не упусти свой шанс начать карьеру в мире финансов! Оставляй отклик на эту вакансию уже сейчас! Либо пиши нашему HR-менеджеру.
Заявки фрилансеров
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