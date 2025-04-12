CryptoNest — динамичная компания в сфере рыночной торговли и трейдинга, ищем Ассистента Трейдера для работы в команде профессионалов. Если ты хочешь развиваться в мире финансов и трейдинга, присоединяйся к нам!

Обязанности:

Поддержка трейдера в выполнении сделок.

Анализ финансовых рынков.

Работа с торговыми платформами.

Мониторинг торговых сигналов и выполнение операций по указанию трейдера.

Требования к кандидатам:

Желание развиваться в трейдинге.

Внимательность, ответственность.

Опыт не требуется — у вас будет обучение с ментором.

Что мы предлагаем вам?

Обучение от опытных трейдеров.

Гибкий удаленный график работы (несколько часов в день).

Конкурентная заработная плата.

Оплата уже с первого работы с ментором.

Не упусти свой шанс начать карьеру в мире финансов! Оставляй отклик на эту вакансию уже сейчас! Либо пиши нашему HR-менеджеру.