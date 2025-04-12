Ассистент Трейдера

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Открыт5 заявок46 просмотров

CryptoNest — динамичная компания в сфере рыночной торговли и трейдинга, ищем Ассистента Трейдера для работы в команде профессионалов. Если ты хочешь развиваться в мире финансов и трейдинга, присоединяйся к нам!

Обязанности:

  • Поддержка трейдера в выполнении сделок.

  • Анализ финансовых рынков.

  • Работа с торговыми платформами.

  • Мониторинг торговых сигналов и выполнение операций по указанию трейдера.

Требования к кандидатам:

  • Желание развиваться в трейдинге.

  • Внимательность, ответственность.

  • Опыт не требуется — у вас будет обучение с ментором.

Что мы предлагаем вам?

  • Обучение от опытных трейдеров.

  • Гибкий удаленный график работы (несколько часов в день).

  • Конкурентная заработная плата.

  • Оплата уже с первого работы с ментором.

Не упусти свой шанс начать карьеру в мире финансов! Оставляй отклик на эту вакансию уже сейчас! Либо пиши нашему HR-менеджеру.

Анализ рынка
21 день назад
Алина
24 дня в сервисе
Была
5 дней назад

Заявки фрилансеров

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