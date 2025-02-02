Сценарист (прогріву інфобіз)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Открыт4 заявки33 просмотра

Шукаємо сценариста прогріву воронок для запуску проекту інфобіз.

Написание постовНаписание сценариевНаписание текстовНаписание рекламных текстовНаписание продающих текстов
4 дня назад
Валерія
4 дня в сервисе
Была
10 часов назад

Заявки фрилансеров

Тетяна
 
54 года
20 дней в сервисе
Была
час назад
6 часов назад
Даша
 
18 лет
4 дня в сервисе
Была
день назад
3 дня назад
Діана
 
17 лет
7 дней в сервисе
Была
11 минут назад
4 дня назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
3 отзыва(-1)
4 дня назад

  • Похожие заказы

  • Ассистент Трейдера

    $2000

    CryptoNest ищет Ассистента Трейдера для поддержки в выполнении сделок и анализа финансовых рынков. Обязанности включают работу с торговыми платформами и мониторинг торговых сигналов. Опыт не требуется, предоставляется обучение. Гибкий график и конкурентная зарплата.

    Анализ рынка
    Продажи и лиды5 заявок
    Закрыт
    7 часов назад

  • Трейдер-стажер

    $2000

    Ищем трейдеров-стажеров для обучения и развития в сфере трейдинга. Обязанности включают участие в обучающих программах, анализ рынков и ведение отчетности. Предлагаем бесплатное обучение, гибкий график и возможность удаленной работы. Преимущества: базовые знания финансовых рынков, ответственность и готовность к обучению.

    Web3
    Продажи и лиды6 заявок
    Закрыт
    4 дня назад

  • ТЕРМІНОВО ШУКАЄМО МЕНЕДЖЕРА З ПРОДАЖУ!

    $200

    Шукаємо амбіційного менеджера з продажу для активного залучення клієнтів, ведення переговорів та підписання договорів. Ставка 6000 грн за виконання плану (мінімум 3 угоди) та % від продажів. Графік роботи вільний, можливість віддаленої роботи. Якщо ви комунікабельні та готові до викликів, долучайтеся до нашої команди!

    Telegram
    Продажи и лиды1 заявка
    Закрыт
    22 дня назад

  • Менеджер автосалона Київ (Україна)

    $700

    Компанія 'Marina Electro Cars' шукає менеджера з продажу авто з досвідом. Основний напрямок - авто з Китаю, Європи та електромобілі. Вимоги: досвід роботи в продажах, знання етапів продажів, технічних характеристик авто, впевнений користувач Excel та Word. Обов'язки включають консультації клієнтів, ведення переговорів, підготовка договорів та аналіз бази клієнтів. Оплата 20.000-30.000 грн + 100-200$ за кожен проданий автомобіль.

    Анализ рынкаПривлечение клиентовПривлечение трафикаРешение задачУправление рекламными кампаниями
    Продажи и лиды2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Повідомити 1000 потенційних клієнтів про наш сервіс Optizium.net

    $50

    Требуется уведомить 1000 потенциальных клиентов о сервисе Optizium.net. Рассматриваются любые варианты предложений. Задача включает разработку стратегии информирования и привлечения интересующих клиентов.

    ЛидогенерацияПривлечение клиентов
    Продажи и лиды1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создатель простых TikTok видео

    Требуются создатели контента для работы с TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts. Задача - привлечение клиентов в телеграмм каналы с помощью реферальных ссылок. Опыт не обязателен, важно желание зарабатывать. Возможен доход до 100 клиентов в день с прогретым аккаунтом.

    Привлечение трафикаInstagramTelegramTikTokYouTube
    Продажи и лиды2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Ліди для юридичної компанії в Києві

    Шукаю готові ліди для юридичної компанії в Києві. Цікавлять лише контакти потенційних клієнтів, які вже зацікавлені в юридичних послугах. Не потрібно підключення рекламних платформ. Готовий купувати будь-які обсяги лідів та можливе довгострокове співробітництво.

    Лидогенерация
    Продажи и лидынет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Обзвон бази 400 клієнтів

    Необходимо провести обзвон 400 клиентов для восстановления базы данных. Задача включает уточнение актуальности телефонных номеров и выяснение, используют ли клиенты наш продукт (каву, стаканчики) или аналогичный у конкурентов. Полученные данные вводятся в программу. Рабочий телефон для обзвона предоставляется.

    Продажи и лиды11 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Онлайн маркетолог

    Требуется онлайн маркетолог для продвижения в социальных сетях и работы с Google AdWords. График: частичная занятость (20 часов в неделю). Важно предоставить результаты, кейсы и стоимость услуг. Опыт в лидогенерации приветствуется.

    ЛидогенерацияТаргетированная рекламаGoogle AdsSMM
    Продажи и лиды3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Sales в дизайн-студию

    Ищем специалиста по продажам, который имеет опыт работы в креативных индустриях и сильную сеть контактов в Азии и Европе. Работа предполагает участие в интересных проектах в команде, ценящей эмпатию и креативность. Возможна удаленная работа.

    Продажи и лиды1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад