Шукаємо амбіційного менеджера з продажу для активного залучення клієнтів, ведення переговорів та підписання договорів. Ставка 6000 грн за виконання плану (мінімум 3 угоди) та % від продажів. Графік роботи вільний, можливість віддаленої роботи. Якщо ви комунікабельні та готові до викликів, долучайтеся до нашої команди!