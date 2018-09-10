Доработка мобильного приложения для всей семьи

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт7 заявок178 просмотров

* Исправление багов 

* создать версию приложения под Андроид (сейчас только iOS) 

* доработать простое приложение (сейчас выполнено около 80% работ) 

Коротко о приложении – приложение-мини-игра для всей семьи от семейного диетолога-нутрициолога. Есть весь необходимы архив от прошлого разработчика.

AndroidiOS
7 лет назад
guest_15366036979098
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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