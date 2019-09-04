Интегрировать Unity с сайтом

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Завершен3 заявки193 просмотра

Есть сайт + unity блок с примитивным виртуальным миром.

При регистрации на сайте создаётся новый пользователь с индивидуальным GUID.

Нужно чтобы этот GUID передавался в Unity и все зарегистрированные пользователи на сайте имели своего персонажа в Unity.

Я все оставившим заявки дам ссылки на проект.

Это первая задача после плодотворной реализации я бы хотел продолжить развитие проекта.

Unity
6 лет назад
Igoreshka777
Игорь 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

kucheryaviy_e
Евгений 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$40
14 дней
Escrow
Задача оказалась сложнее чем ожидалось. Евгений выполнил задание на отлично. Мои лучшие рекомендации!
Игорь был готов детальнее обсудить задачу, что позволило найти оптимальное решение. Во время работы вся информация предоставлялась оперативно. Рекомендую сотрудничество с Игорем и сам надеюсь ещё поработать.

Заявки фрилансеров

kucheryaviy_e
Евгений 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад

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