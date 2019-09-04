Интегрировать Unity с сайтом

Есть сайт + unity блок с примитивным виртуальным миром.

При регистрации на сайте создаётся новый пользователь с индивидуальным GUID.

Нужно чтобы этот GUID передавался в Unity и все зарегистрированные пользователи на сайте имели своего персонажа в Unity.

Я все оставившим заявки дам ссылки на проект.

Это первая задача после плодотворной реализации я бы хотел продолжить развитие проекта.