Требуется написать лаунчер к игре, который при первом запуске скачает игру удаленно, при последующих будет иметь функцию проверки на обновление игры, и просто запуск игры. Так же требуется или исходник лаунчера или маленькое ПО, ...
Интегрировать Unity с сайтом
Есть сайт + unity блок с примитивным виртуальным миром.
При регистрации на сайте создаётся новый пользователь с индивидуальным GUID.
Нужно чтобы этот GUID передавался в Unity и все зарегистрированные пользователи на сайте имели своего персонажа в Unity.
Я все оставившим заявки дам ссылки на проект.
Это первая задача после плодотворной реализации я бы хотел продолжить развитие проекта.
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