Разработать футбольный симулятор на Unreal Engine 4

На сайте github.com есть исходный код проекта футбольный симулятор который написано в C++. Нужно переделать этот проект на движке Unreal Engine 4. У нас есть

все ассеты (иконки,анимации,база данных и итд),от вас нужно только

переделать игру на UE4. На самом проекте использован такие библиотеки

как SDL, Boost и итд.Так же исходный код генерирован с CMake. Так что вы

можете играть игру чтобы узнать немного о проекте. Вот ссылка на

готовую игру: https://drive.google.com/file/d/1Co7zlObWv7Q_y_17IFmSu1YxGgCMzkyD/view

P.S: Если игра не запускается установите OpenAL из внутри архива