Подключить шахматную доску к серверу по API

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт5 заявок282 просмотра

Проект и серверная часть реализована на языке программирования Rust. В качестве клиента используется шахматная библиотека Сhessboard.js. Протокол связи WebSocket

API на сервере реализовано. Надо к нему подключить Сhessboard.js и передавать ходы с доски. Далее по истечению времени на ход, принимать ответный ход и обновлять состояние доски.

Пример общения по API:

клиент:

"/list" - список текущих игр

"/join game_name team" - team один из [black, white, spectators]

"/move e2e4" - передать ход 

"/leave" - сдаться, покинуть игру

сервер:

присылает FEN string текущего состояния шахматной доски: https://en.wikipedia.org/wiki/Forsyth%E2%80%93Edwards_Notation

6 лет назад
Byrui
30 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

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