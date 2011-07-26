IPhone/IPad команда / team (только Харьков)

Требуется программист С++ для разработки игр. Есть готовый игровой движок, который постоянно модернизируется. Требования: - Хорошие знания и навыки владения С++; - Опыт работы с играми. Условия: В первую очередь интересует работа в офисе (г. Воронеж, офис в центре города), ...
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