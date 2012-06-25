Онлайн игра "Тачку на прокачку"

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
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Доброго времени суток!

Разрабатывается проект закрытого онлайн журнала, где все участники обязательно регистрируются. Недавно от заказчика поступил запрос на разработку онлайн игры на сайте онлайн журнала. Игру назвали – «Такчку на прокачку».

Цель игры: Завлечь и удержать посетителей на сайте посредством игры и ценными призами за участие и победу.

Целевая аудитория: парни в возрасте 20-30 лет.

Дата начала и окончания игры: Игра должна запуститься 1 сентября, закончится 30 сентября.

Задание:

Необходимо предложить сценарий игры и стоимость ее реализации.

Смысл игры – чем лучше прокачена тачка, тем больше шансов на победу.

Для начала игры необходимо ввести промо код с продукции.

Каждый апргрейд устанавливается только после ввода очередного кода или за выполнение какого-то задания (пригласи друга, ответь на вопрос…. - необходимо предложить варианты)

Игра будет продолжаться в течении месяца, поэтому необходимо продумать сценарий игры так, чтобы игрок чаще заходил на сайт и ему было, что делать в течении месяца. Например, каждую неделю становятся доступными новые апгрейды на машину.

Временные рамки реализации проекта: Обсуждение идеи – 5-7 дней, Дизайн и разработка игры 3 недели.

Окончание игры: По окончанию игры выявляются победители по принципу, у кого круче прокачена тачка, и вывешиваются на сайте.

Технологии: Данная игра должна быть кросбраузерной, без использования флеш технологий, предпочтителен JavaScript.

Ждем предложений!

С уважением,

Сергей

JavaScript
13 лет назад
jew17
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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