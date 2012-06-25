Онлайн игра "Тачку на прокачку"

Доброго времени суток!

Разрабатывается проект закрытого онлайн журнала, где все участники обязательно регистрируются. Недавно от заказчика поступил запрос на разработку онлайн игры на сайте онлайн журнала. Игру назвали – «Такчку на прокачку».

Цель игры: Завлечь и удержать посетителей на сайте посредством игры и ценными призами за участие и победу.

Целевая аудитория: парни в возрасте 20-30 лет.

Дата начала и окончания игры: Игра должна запуститься 1 сентября, закончится 30 сентября.

Задание:

Необходимо предложить сценарий игры и стоимость ее реализации.

Смысл игры – чем лучше прокачена тачка, тем больше шансов на победу.

Для начала игры необходимо ввести промо код с продукции.

Каждый апргрейд устанавливается только после ввода очередного кода или за выполнение какого-то задания (пригласи друга, ответь на вопрос…. - необходимо предложить варианты)

Игра будет продолжаться в течении месяца, поэтому необходимо продумать сценарий игры так, чтобы игрок чаще заходил на сайт и ему было, что делать в течении месяца. Например, каждую неделю становятся доступными новые апгрейды на машину.

Временные рамки реализации проекта: Обсуждение идеи – 5-7 дней, Дизайн и разработка игры 3 недели.

Окончание игры: По окончанию игры выявляются победители по принципу, у кого круче прокачена тачка, и вывешиваются на сайте.

Технологии: Данная игра должна быть кросбраузерной, без использования флеш технологий, предпочтителен JavaScript.

Ждем предложений!

С уважением,

Сергей