Подправить actionmaps в игре Crysis и Crysis warhead

$50
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Закрыт1 заявка135 просмотров

Здравствуйте! Задание из необычных, хочу чтобы при прицеливании можно было зажимая правую кнопки мыши прицеливаться а при отпускании чтобы прицел пропада(возврат в исходное положение) . А в самой игре сделано так что при нажатии она прицеливается и пока не нажмешь снова на кнопку в исходное положение не придет. Пытался подправить файл конфигурации управления actionmaps не получается. По бюджету предалагайте

8 лет назад
guest_1485262780846
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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