Приложение для Vkontakte

Интересует создание приложения для соц. сетей. На данному этапе заинтересован в реализации именно для Vkontakte.

Описание приложения

Приложение сочетает в себе следующие функции:

- Звонки вида пользователь-пользователь, с функцией записной книжки(пример:Skype).

- Рандомное соединение вида пользователь-пользователь. Соединение происходит следующим образом: при нажатии на кнопку происходит поиск по критериям, выставленным в фильтре: возраст, город, пол, и т.д. (Пример – chatroulette, только в данном случае модуль доработан фильтром поиска собеседника)

- Создание частных конференций – возможность добавления в одну конференцию несколько друзей.

- Создание публичных видеоконференций для групп, то есть онлайн вещание для членов группы в режиме реального времени.

- Модуль отображение текущих онлайн конференций(группы+частные конференции).

Интересует цена и сроки реализация всего функционала. Так же интересны по отдельности (первые два модуля).

ПРосьба отписать в ЛС или Skype: ZIoN1903