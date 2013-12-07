Необходимо написать онлайн-игру футбольный менеджер вместе с сайтом. По функционалу чтоб был такой же, как topeleven.com Дизайн и графика конечно же другие + пару своих фишек. От Вас требуется: исследовать topeleven.com ...
Разработать игру в стиле минимализма
Наверное все помнят игру перец вконтакте, где кликаешь сколько то раз в секунду и твой перец увеличивается.
Так вот, хотелось бы найти разработчика, суть которого заключалось бы разработать такую игру под android and ios.
Суть в том:
Дается 60 секунд, пользователь кликает 60 секунд, как можно больше и его "Перец" увеличивается на определенную длину. Подробнее я расскажу, в ЛС или другим путем связи. Приложение не тяжелое, работы не много.
Дизайн я сам предоставлю, с вас только разработка приложения, написание кода!
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