Разработать игру в стиле минимализма

Наверное все помнят игру перец вконтакте, где кликаешь сколько то раз в секунду и твой перец увеличивается.

Так вот, хотелось бы найти разработчика, суть которого заключалось бы разработать такую игру под android and ios.

Суть в том:

Дается 60 секунд, пользователь кликает 60 секунд, как можно больше и его "Перец" увеличивается на определенную длину. Подробнее я расскажу, в ЛС или другим путем связи. Приложение не тяжелое, работы не много.

Дизайн я сам предоставлю, с вас только разработка приложения, написание кода!