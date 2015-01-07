Разработать приложение для android . iOS

Разработка игрЗакрыт3 заявки168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать приложение для данных платформ. Всю подробную информацию по проекту дам только тем кто уже делал приложения и пришлет ссылки на них. Разработать приложение нужно будет с нуля

AndroidiOSПриложение для Android
9 лет назад
Ruslan911
Руслан 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка пакета игр для детей по тех.заданию

    На сайт нужны игры. Простые, детские, /раскраски-пазлы-гонки-кто выше-кто дальше.../ Примеры есть. Тех задание есть на каждую группу игр. Персонажи есть. Важно: вывод информации о том, что пользователю начислены баллы за прохождение.

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется разработать HTML5-игру

    Есть FLASH-игра: http://www.dns-shop.ru/win/game, управление мышкой (перенос веса тела, чтоб ударжаться на колесе). Наобходимо разработать игру по подобию, но в целях отображения на всех устройствах игра должна быть на JavaScript (HTML5, canvas). Ищем ответственного и опытного разработчика или ...

    HTML
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Крестики-нолики с гравитацией на swi-prolog

    Крестики-нолики 4 в ряд с "гравитацией". Под гравитацией имеется ввиду вот что: первый крестик(нолик) ставится в какую-то позицию и вся линия по иксам будем считаться полом, то есть ниже первого поставленного элемента ходить будет нельзя. ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • 3D-игра

    Требуется написать игру, оффлайн 3d-рулетку. Работа срочная, оплата адекватная. Игра будет оффлайн, дизайн есть, платформа — windows, язык реализации — любой (желательно С++). Возможна работа с командой. В реализации понадобится: конфиг-файл, БД (есть структура в ...

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Игра в 3D

    Требуется написать игру, оффлайн 3d-рулетку. Работа срочная, оплата адекватная. Игра будет оффлайн, дизайн есть, платформа - windows, язык реализации - любой (желательно С++). Понадобится конфиг-файл, БД (есть структура в формате mysql), нужно чтобы не требовалось ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка игры на Flash

    $800

    В команду для разработки игры на Flash требуется AS3-разработчик. Требования: 1) Опыт работы с Starling Framework 2) Опыт работы с изометрией. 3) Опыт работы с Git. Будет плюсом опыт интеграции с соц. сетями. Графика и звуки предоставляются. Ваша задача — ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • AS3 разработчик

    $800

    В команду для разработки игры на Flash требуется AS3-разработчик. Требования: 1) Опыт работы с Starling Framework 2) Опыт работы с изометрией. 3) Опыт работы с Git. Будет плюсом опыт интеграции с соц. сетями. Графика и звуки предоставляются. Ваша задача - ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад