Разработка приложения под Одноклассников

Требуется программист для работы над флэш-приложением(интеграция с играми, плотная работа с API одноклассников). Качество работ должно быть высоким.

Готовы предложить неплохие деньги, но в то же время и достаточно жёсткий график(возможно, придётся работать в выходные). Жду ссылок на портфолио.