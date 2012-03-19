Задачи для специалиста по Unity3D для 3D галереи

$5000
Разработка игрЗакрыт3 заявки206 просмотров
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Есть большой проект, к которому будут привлечены моделлеры, художники и другие профессионалы, но в данный момент я ищу специалиста по разработкам на Unity3D, который соберет наш конструктор в максимально приближенном варианте к тому, что представлено на анимациях вот здесь:

http://www.eanim.com/category/downloads/support-media/

Прошу внимательно изучить эти анимации - на них есть 95% ответов на вопросы по проекту.

Если Вас не смущает объем работ по программированию - от себя гарантирую приятную, хорошо организованную работу и достойную поэтапную оплату. Естественно, проект очень серьезен и я должен видеть примеры ваших прошлых работ.

Unity
12 лет назад
crisalid
Валерий 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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