Задачи для специалиста по Unity3D для 3D галереи

Есть большой проект, к которому будут привлечены моделлеры, художники и другие профессионалы, но в данный момент я ищу специалиста по разработкам на Unity3D, который соберет наш конструктор в максимально приближенном варианте к тому, что представлено на анимациях вот здесь:

http://www.eanim.com/category/downloads/support-media/

Прошу внимательно изучить эти анимации - на них есть 95% ответов на вопросы по проекту.

Если Вас не смущает объем работ по программированию - от себя гарантирую приятную, хорошо организованную работу и достойную поэтапную оплату. Естественно, проект очень серьезен и я должен видеть примеры ваших прошлых работ.