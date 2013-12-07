Сервис по заполнению серверов counter strike 1.6

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки108 просмотров

Здравствуйте,необходимо создать веб сервис для заполнения серверов counter strike 1.6 реальными(важно!) игроками,не фэйковыми!

Если есть люди знающие как это реализовать,пишите.

Пример http://magesy.ru/prodvizhenie-serverov-cs.html

PS Кому мало примера выше,можете прогуглить запрос "раскрутка серверов counter strike 1.6 boost"

11 лет назад
Sam_FisheR
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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