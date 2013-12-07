Создать файл exe для запуска игры

Есть игра сделанная на флеше. Ме необходимо сдать ее в тираж на диске. При включении диска в компьютер должен запускаться авторан и игра сама должна открываться (или устанавливаться). Также - необходимо прописать требования к системе (и разметить их на диске тоже).

Срочно.