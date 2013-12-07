Наверное все помнят игру перец вконтакте, где кликаешь сколько то раз в секунду и твой перец увеличивается. Так вот, хотелось бы найти разработчика, суть которого заключалось бы разработать такую игру под android and ios. ...
Создать файл exe для запуска игры
Есть игра сделанная на флеше. Ме необходимо сдать ее в тираж на диске. При включении диска в компьютер должен запускаться авторан и игра сама должна открываться (или устанавливаться). Также - необходимо прописать требования к системе (и разметить их на диске тоже).
Срочно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Разработка игр4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать онлайн-игру футбольный менеджер вместе с сайтом. По функционалу чтоб был такой же, как topeleven.com Дизайн и графика конечно же другие + пару своих фишек. От Вас требуется: исследовать topeleven.com ...Закрыт11 лет назад
Срочно! Требуется исполнитель для создания компьютерной игры в стиле "тетрис" с нестандартной идейной подачей. Сценарий и подробное техническое задание, готов выслать в ответ на образцы ваших работ и контактную информацию.Разработка игр5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна разработка игры в снежки - ТЗ есть, нужна демка одного уровня. Ищем Unity программиста и арт дизайнера. В двух словах суть игры - от первого лица на базе ...Закрыт11 лет назад
Доброго времени суток, господа фрилансеры. Сборка - на Ваше усмотрение, но сервер должен выдерживать большой онлайн (>1k). Предполагаемые рейты х10. Жду Ваших предложений.Разработка игрнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Необходимо разработать приложение крестики-нолики на visual basic Варианты игры игрок-игрок, игрок-компьютер. Бюджет 10$Закрыт11 лет назад
- $50
Сделал сам программу. Надо добавить: свой класс конструктор деструктор ограничение видимости элементов класса поля наследование диаграмма использование интерфейса Drag&Dock Делал на Delphi XE5 ...Закрыт11 лет назад
- $100
Разработка двух миниигр на флеше. Тз на одну из игр в приложенииРазработка игр1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $350
1.Требуется приложение для социальной сети "Вконтакте" развлекательной тематики. На вид приложение не сложно, за исключением одной, уникальной функции. 2.Интерфейс приложения наш. 3. Примерная деятельность приложения: 3.1.Загружаете изображение, или же создаете его в ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Надо найти пример (рабочий прогр. код чтобы его можно было запустить) про движение робота, вообщем нужен рабочий программный код на С++ или C#, где робот совершает различные движения, такие как прыжки через препятствие подталкивание объекта, ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт11 лет назад