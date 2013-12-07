Создать файл exe для запуска игры

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Закрыт2 заявки175 просмотров

Есть игра сделанная на флеше. Ме необходимо сдать ее в тираж на диске. При включении диска в компьютер должен запускаться авторан и игра сама должна открываться (или устанавливаться). Также - необходимо прописать требования к системе (и разметить их на диске тоже).

Срочно.

11 лет назад
prmanager
Виктория 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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