Создать игру

Есть старая 2D-стратегия, написанная (скорее всего) на Ассемблере. В игре на некоторых уровнях есть глюк - при выполнении всех задач в миссии не объявлялась победа и игра не переходила на другой уровень. Нужно решить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать копию игры, для ios и на компьютер
- Похожие заказы
- Разработка игр2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $1000
Нужен разработчик не сложной мобильной игры, под ключ. Дизайн имеется, есть ТЗ. Есть команда, но мы специализируемся на веб разработке, поэтому ищем грамотного специалиста, кому будем передавать заказы для реализации игр. Требуется с опытом, с кейсами ...Разработка игр16 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать бота на любом удобном языке(главное чтобы функционировал правильно) Задачи: бегать по определенному небольшому маршруту(4 точки) бить мобов, собирать с них добычу и продавать. Не останавливался при получении урона(вероятности смерти нет), получения оглушения и не ...Закрыт3 года назад
[b]Цель:[/b] Игрок должен нарисовать контуры снаряда так что бы попасть в цель. Снаряд будет лететь по соответствующей траектории, подчиняясь законам физики. Чем тяжелее снаряд, тем он падает ближе, но на эффект от других объектов влияния будут меньшими. ...Закрыт3 года назад
Нужна эмблема 64*64, 32*32, 24*24Закрыт3 года назад
- $50
Всем привет, нужен крутой прогер на питоне, который сможет закончить простую игрушку! Все подробности расскажу в ЛС.Разработка игр5 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Ищем программиста по Unity, Игра-симулятор для девочек – город, в котором распложены различные локации – такие как маникюрный салон, дискотека и т.д., и герои посещают эти локации и выполняют задания (простые мини игры в ...Разработка игр7 заявокЗакрыт3 года назад
- $270
Список задач: Игровая механика: Сделать новые 23 уровня исходя из готовых материалов Оградить карту забором, чтобы игрок не мог выпасть с неё или пройти уровень с помощью бага Барьер лазер неправильно работает, если переходить по середине, то бьет током Добавить ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт3 года назад
Игра представляет с собой процесс копки с использованием инвентаря. Графика может быть самая простая. Выбираешь координаты с помощью карт. Нужно будет отметить особые координаты. Подробно объясню задачу до подробностей. С Вас цена и сроки выполнения.Разработка игр6 заявокЗакрыт3 года назад
Как таковой темы приложения нет. Любая(максимально простая) игра с использованием AR. Можно уже готовую из того что Вы уже делали. Кривая, с некрасивым кодом - неважно, главное чтоб как-то работала. По сути, если Вы умеете это делать - работа ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт3 года назад