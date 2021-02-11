Ищу программиста. Бот для игры world of warcraft

Разработка игрЗакрыт3 заявки1171 просмотр
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Нужно сделать бота на любом удобном языке(главное чтобы функционировал правильно)

Задачи: бегать по определенному небольшому маршруту(4 точки) бить мобов, собирать с них добычу и продавать. Не останавливался при получении урона(вероятности смерти нет), получения оглушения и не был забанен на сервере.

3 года назад
guest_16132280790953
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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