Эмблема (картинка) для игры world of tanks

Есть старая 2D-стратегия, написанная (скорее всего) на Ассемблере. В игре на некоторых уровнях есть глюк - при выполнении всех задач в миссии не объявлялась победа и игра не переходила на другой уровень. Нужно решить ...
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Нужна эмблема 64*64, 32*32, 24*24
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