[UNITY MOBILE] Создать часть основного геймплея

Цель: Игрок должен нарисовать контуры снаряда так что бы попасть в цель. Снаряд будет лететь по соответствующей траектории, подчиняясь законам физики.

Чем тяжелее снаряд, тем он падает ближе, но на эффект от других объектов

влияния будут меньшими. Если объект легкий он дальше летит, но эффекты от

объектов влияния будут больше. Так же на траекторию полета влияет форма

предмета.

Геймплей: На специальной области экрана будет находится место для рисования, как только человек отпускает палец, с пушки в самой области игры

появляется снаряд, выпущенный с фиксированной скоростью (от игрока не зависит),

под определенным углом (от игрока не зависит)

Требование от разработчика:

Написать core геймплей: Схематично изобразить пушку и цель попадания. В правой стороне изобразить область для рисования,

когда игрок порисует и отпустит палец, нарисовать 3д проекцию фигуры (заполнять

пустые области не нужно, только по линии рисунка юзера), которая будет лететь в

направление цели. Чем больше объект, тем он тяжелее.

Сила выстрела и угол наклона константа. Толщина объекта должна быть небольшой,

соответствующая ось - заблокированная для поворота. Регистрация попадания в

цель (можно лог бросить)

Разрешить просто изменять константы, толщину объекта, скорость, силу, а также коэффициент на который будет расти вес, при

увеличении объема рисунка юзера. Прислать репозиторий любым удобным способом.

Созданный объект не должен состоять из ВИДИМЫХ квадратиков. (Как здесь в package): Если нужно пакет, можем предоставить, он у нас есть.

https://assetstore.unity.com/packages/tools/modeling/mesh-pencil-3d-mesh-generator-from-2d-draw-data-179269

Примерное изображение геймплея:

(Фото ниже)