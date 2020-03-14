Создать поле для настольной игры

Разработка игрЗавершен2 заявки209 просмотров
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Настольная трансформационная игра . С рисунка отрисовать поле с различными деталями и небольшим текстом для макета в типографию.

4 года назад
guest_15841876645584
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
n1agency
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$80
2 дня
Как мне повезло с Сергеем! Эзотерические настольные игры дизайнеры почему то не любят, двое человек до Сергея отказались - сказали - сложно. Я безусловно рекомендую Сергея и сама буду пользоваться его услугами при создании следующих игр. Профессионализм плюс вежливость и доброжелательность - редкое сочетание. Спасибо, Сергей - вы волшебник.
Отличный заказчик с очень интересной задаче)) Иногда нужно делать что-то за пределами основных компетенций, чтобы прокачивать свою уровень владения инструментами. И на этом заказе как раз оно и было :-)