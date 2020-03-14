Создать поле для настольной игры

Сроки проекта – 1-2 дня.Только на Kotlin – нам нужен apk и исходный код! Мы предоставляем техническое задание и дизайн. Пример задания во вложении. Работа над игрой занимает в среднем 3-4 часа.Бюджет 10-30$ за 1 игру, также ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настольная трансформационная игра . С рисунка отрисовать поле с различными деталями и небольшим текстом для макета в типографию.
- Похожие заказы
- $30Разработка игрнет заявокЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток. Требуется реализовать механизм взаимодействия между двумя тестовыми клиентами на основе готового ассета. Если все нормально дальше будут другие задачи. Задачи, пока, не сложные, в основном 2D и интерфейс. Пишите, пожалуйста, почасовую ставку.Разработка игр6 заявокЗакрыт4 года назад
- $260
[b]Т3 - Сайт с 0 с выводом денег / азартный проект .[/b] Сайт для игры на реальные деньги с выводом и пополнениями . Прилагается дизайн проекта более точный и макет . [b]На сайте должны присутствовать :[/b] 1.Авторизация через ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $1000
Важно хорошее знание движка Unity3d, C#, знание ООП, опыт работы в разработке игр, оптимизация и работа с шейдерами, желательно опыт интеграции с различными сервисами (Google Play, Facebook, App Center, …) Объем работы на 1.5 ...Разработка игр1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно создать интерактивную рекламу для приложения Facebook Простая мини-игра в формате html-5 Можно создать на 2dkit Если есть опыт работы на 2dkit, более детальные технические требования Facebook, а также визуальное оформление мини-игры предоставим. Просьба сориентировать по срокам и стоимости Действия в игре: выбрать ...Разработка игрнет заявокЗакрыт4 года назад
Создать 2D детскую игру пазл на андройд для дальнейшей публикации на play market. Подробнее о проекте обсудимРазработка игр10 заявокЗакрыт4 года назад
У кого есть опыт запуска сервера онлайн игры и поддержка, развитие. База redage.Разработка игр1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $3000
Разработать клиентскую часть социальной игры на базе Web GL с использованием фреймворка Pixi JS и адаптивным UI с использованием DOM-элеменетов. Также требуется подключить и настроить ВК АПИ. Проект по механикам является практически копией другой нашей игры: [url=https://vk.com/pepoland_heroes]vk.com/pepoland_heroes[/url] Стек ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт4 года назад
Изложенно в тзРазработка игр1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть dll чита на игру CS:GO, нужно её декомпилить и пофиксить под последнее обновление игры.Разработка игр2 заявкиЗакрыт4 года назад