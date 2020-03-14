Создать поле для настольной игры

Как мне повезло с Сергеем! Эзотерические настольные игры дизайнеры почему то не любят, двое человек до Сергея отказались - сказали - сложно. Я безусловно рекомендую Сергея и сама буду пользоваться его услугами при создании следующих игр. Профессионализм плюс вежливость и доброжелательность - редкое сочетание. Спасибо, Сергей - вы волшебник.