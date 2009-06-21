Корректировка.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен18 заявок457 просмотров

Необходимо подкорректировать текст после машинного перевода(Около 10000 знаков). Проект не сложный. Предлогайте свои цены, и оставляйте контакты: icq, skype, и так далее. Сообщения в личку буду игнорировать.

16 лет назад
CkaHguHaB
Айдар 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
14 дней назад
16 лет назад
$5
5 дней
Любовь Бондарчук исполнитель который ценит свой труд, свое время, и время заказчика. Она написала для меня отличный текст(учитывая то, что задание было весьма сложным). Все выполнила оперативно, красиво, а самое главное КАЧЕСТВЕННО! Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Мои самые лучшие рекомендации, и успехов в следующих проектах. Несомненно ставлю "+".
Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
14 дней назад
16 лет назад