Корректировка.

Любовь Бондарчук исполнитель который ценит свой труд, свое время, и время заказчика. Она написала для меня отличный текст(учитывая то, что задание было весьма сложным). Все выполнила оперативно, красиво, а самое главное КАЧЕСТВЕННО! Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Мои самые лучшие рекомендации, и успехов в следующих проектах. Несомненно ставлю "+".