Приватный проект для Якимчук Святослава (Buchila)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт3 заявки216 просмотров

Требуется рерайтинг.

16 лет назад
Rossomaxa
Марина 
48 лет
17 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Buchila
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

Buchila
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад