Есть документ (около 800 слов) английский-оригинал и русский-перевод, Предлагаю отредактировать русский-перевод за $0.007/слово (то есть $5.7 за весь документ - 800 слов) Ищу исполнителя, который наиболее знаком с англоязычной терминологией ...
Написание статьей (Рерайт)
Нужно написать глубокий Рерайт статьей (статьи есть) или копирайт. Тематика: "Аренда квартир посуточно Киев"
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